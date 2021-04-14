Убыток российских авиаперевозчиков в 2020-м достиг почти 125 млрд. руб.

Крупнейшие авиаперевозчики страны в 2020 году получили чистый убыток порядка 125 млрд. рублей. Несмотря на отмену ограничительных мер на полеты и увеличение внутренних перевозок, в нынешнем году аналитики считают, что положительная динамика не ожидается.

По итогам 2020 года 15 крупнейших российских авиакомпаний получили в общей сумме убыток около 125 млрд. рублей, тогда как в 2019 году суммарная прибыль этих компаний составила 4 млрд. рублей. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности перевозчиков за 2020 год, сообщает РБК.

По данным Росавиации, доля пассажиропотока этих компаний в 2020 году составляла 93,5%. Убытки "Аэрофлота" в прошлом году составили 96,53 млрд. рублей, на втором месте по убыткам оказалась компания "Уральские авиалинии" – 5,85 млрд. рублей, далее – "Сибирь" (бренд S7) с убытками в 5,23 млрд. рублей.

Старший эксперт авиационной практики Bain & Company сообщил, что, несмотря на то, что вся отрасль является убыточной на протяжении нескольких лет, данный уровень убытков носит беспрецедентный характер.

По сделанным ранее прогнозам Ассоциацией воздушного транспорта, убытки авиакомпаний за прошлый год должны были быть значительно больше и составить порядка 200-250 млрд. рублей.

В результате введенных ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, пассажиропоток снизился на 46%, до 69 млн. человек. Также увеличению убытков способствовала приостановка в конце марта прошлого года полетов за рубеж. В итоге показатели пассажиропотока гражданской авиации оказались сопоставимы с показателями 2011 и 2012 годов, когда российские авиакомпании перевезли 64 млн. пассажиров и 74 млн. соответственно.