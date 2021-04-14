Опрос показал, что 77% предприятий не готовы к четырехдневной неделе

Почти 77% малых и средних предприятий (МСП) в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю, отмечает hh.ru. Опрос проведен с 6 по 12 апреля среди 216 представителей российских компаний.

Порядка 9% МСП готовы перейти на четырехдневный режим работы в ближайшие один-два года.

Между тем 66% компаний поддерживают предложение о сокращении рабочей недели до четырех дней, причем среди представителей крупных компаний (более 500 сотрудников) таковых оказалось 82%.

При этом 37% небольших компаний (до 100 сотрудников) не поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю.

Почти 26% компаний не видят преимуществ в таком переходе, в том числе 11% крупных компаний.

Основные преимущества перехода заключаются в уменьшении степени выгорания сотрудников, считают 58% компаний, более эффективном использовании рабочего времени (48%), улучшении здоровья сотрудников (38%).

Недостатки заключаются в необходимости сокращения зарплаты сотрудникам (38%) и снижении производительности труда (33%).

Почти 57% компаний считают, что условия труда для женщин должны быть легче, чем для мужчин.