Курс биткоина впервые приблизился к $65 тыс.

За прошедшие сутки биткоин вырос в цене на 6%. Рыночная капитализация первой криптовалюты достигла $1,2 трлн, а курс обновил очередной исторический максимум.

Утром в среду 14 апреля на криптовалютной бирже Binance курс биткоина установил новый исторический максимум, дойдя до отметки в $64,8 тыс. Дневные объемы торгов составили $76 млрд, по данным CoinGecko.

Также 14 апреля состоится листинг акций Coinbase на Nasdaq. Компания станет первой криптобиржей, чьи акции публично торгуются. По оценкам разных источников, стоимость компании будет порядка $100-110 млрд, в технологическом секторе с IPO Facebook данный листинг может стать крупнейшим.

Президент подразделения Fidelity Investments по работе с цифровыми активами Том Джeссоп ранее сообщал, что данный момент для криптовалют является переломным, так как из-за низких процентных ставок по традиционным активам, принятие криптовалют в качестве инвестиционного класса активов будет стремительно продолжаться.

Все без исключения криптовалюты из первой десятки также растут. Криптовалютный рынок на момент написания материала находится в восходящем тренде.

Общая капитализация рынка криптовалют на данный момент достигла $2.23 трлн., согласно данным Coinmarketcap. Индекс доминирования биткоина составляет 53.6%.