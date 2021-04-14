Правительство предупредили о возможном дефиците лекарств

Премьер-министра Михаила Мишустина предупредили о дефиците медикаментов из-за введения новых правил госзакупок лекарств. Такое письмо в адрес главы правительства направило Объединение отечественных фармпроизводителей и Всероссийский союз пациентов (ВСП).

Минпромторг планирует ввести принцип "второй лишний" при госзакупках стратегически значимых медицинских препаратов. В этом случае приоритет при рассмотрении заявки получают производители полного цикла с синтезом субстанции на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). А участие иностранных компаний в этом случае осложняется.

Возможно, что в этом случае победитель конкурсов госзакупок "не сможет удовлетворить потребность в масштабе всей системы здравоохранения, что, собственно, уже и происходит, например, в случае с препаратами для лечения онкологических заболеваний". Такое мнение высказала газете "Известия" Надежда Дараган, исполнительный директор ассоциации Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции. В Минпромторге считают, что новшество позволить увеличить собственное производство лекарств и снизить зависимость от импортных медикаментов.