14 апреля 2021 13:48

Профсоюзы предложили правительству поднять МРОТ до 41 тысячи рублей


pxfuel.com

Необходимо работать над тем, чтобы поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 41874 руб., заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

"Совместными усилиями уровень среднемесячной… заработной платы доведен в 2020 г. до 51083 руб. Однако показатель средней зарплаты слабо отражает реальное положение дел из-за сильного перекоса распределения в сторону несопоставимо высоких заработных плат небольшого количества людей", – отметил Шмаков на заседании генсовета ФНПР.

По оценке ФНПР, минимальный потребительский бюджет, необходимый для полноценного восстановления рабочей силы, составлял в середине 2020 г. 41874 руб.

"Вот такой разрыв, и нам надо стремиться поднимать МРОТ до такой величины", – подчеркнул Шмаков.

МРОТ и прожиточный минимум рассчитывают с 2021 г. исходя не из стоимости потребительской корзины, а из среднего дохода населения.

Сейчас МРОТ составляет 12792 руб., прожиточный минимум в среднем по России – 11653 руб.

В свою очередь глава "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что необходимо пересмотреть МРОТ. На МРОТ нельзя прожить ни в одном регионе страны, отметил Миронов. По его мнению, МРОТ следует поднять до 25 тыс. руб., а затем и до 60 тыс. руб. в месяц.

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