Банк "Открытие" предоставит кредит на строительство АЭС "Аккую" в Турции

Банк "Открытие" предоставил кредитную линию на $500 млн для компании "Аккую Нуклеар" (дочерняя компания "Росатома") на строительство АЭС "Аккую" в Турции.

"Аккую Нуклеар" и банк "Открытие" заключили соглашение о предоставлении невозобновляемой кредитной линии сроком на семь лет с лимитом выдачи $500 млн", – сообщает банк "Открытие".

Кредит выдан для финансирования строительства АЭС "Аккую" на специальных условиях, предусматривающих выполнение проектной компанией обязательств (ковенантов) в области устойчивого развития.

"Аккую Нуклеар" обязалась отслеживать состояние окружающей среды и представлять ежегодный отчет по этому вопросу в соответствии с законодательством Турции.

Выполнение ковенантов подразумевает установление для заемщика пониженной ставки по кредиту, уточнил банк.

Президент Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 марта в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства третьего блока АЭС "Аккую".

При этом Эрдоган отметил, что строительство четвертого блока начнут в 2022 г.

АЭС "Аккую" получит четыре энергоблока мощность 1200 МВт каждый. Станция сможет вырабатывать 35 млрд кВт ч в год.

Первый блок АЭС введут в строй в 2023 г. к 100-летию Турецкой республики. Строительство первого энергоблока начали в 2018 г., второго – в 2020 г.