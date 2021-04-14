ЦБ РФ обеспокоен доминирующим положением отдельных банков

Свыше 65% всех банковских счетов и платежей граждан, а также более 70% рынка по выпуску и обслуживанию платежных карт, по данным ЦБ РФ, приходятся на одного игрока. Несмотря на большое количество поставщиков платежных услуг на российском рынке, большая часть занимают 1-2 игрока, следует из "Стратегии развития платежной системы на 2021 – 2023 годы".

В документе сказано, что доминирование отдельных игроков на платежном рынке может негативно отразиться на доступности платежных услуг. В настоящее время игроки, которые имеют доминирующее положение, так же как и игроки с малой долей на рынке, не стремятся оказывать услуги в отдаленных или малонаселенных пунктах. Учитывая географические масштабы РФ, а также неравномерное развитие инфраструктуры, крайне важно оказывать платежные услуги в таких населенных пунктах.

Помимо этого регулятор полагает, что значительный эффект масштаба одного из банков может ограничить его клиентов в использовании продуктов и услуг других поставщиков, так как они становятся экономически невыгодны. По данным Центробанка, в других странах уровень концентрации в платежной сфере находится на более низком уровне. Так, в США на четырех игроков приходится порядка 50% банковских активов. На платежном рынке, доля каждого из них не более 15%, что приводит к активной конкуренции.

Банк России хочет, чтобы на платежном рынке присутствовали многие игроки и технологические компании в том числе. Именно поэтому в стратегию заложены планы и мероприятия, которые приведут к усилению конкуренции. Об этом сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова на пресс-конференции.

По мнению Скоробогатовой, необходимо ввести институт небанковских платежных агентов, чтобы технологические компании смогли оказывать платежные услуги, при установленном к ним регулировании и требований к допуску. Это необходимо сделать для снижения доли некоторых отдельных игроков и усилению конкуренции.

Также регулятор намерен определить подходы к регулированию экосистем и далее продолжать развивать открытые API. Все это приведет к усилению конкуренции на платежном рынке, отметила Скоробогатова.