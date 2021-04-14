Банк России высказался о рисках отключения от мировых платежных систем

Банк России не видит рисков отключения России от западных платежных систем, ситуация с геополитическими рисками достаточно спокойная, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ранее, что в Кремле не исключают риска отключения России от западных платежных систем с учетом недружественного отношения к России со стороны ряда государств.

"Наш ответ с 2014 г. состоит в том, что мы создали работающие инфраструктуры, которые минимизируют геополитические риски… Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем. Думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно", – отметила Скоробогатова.

Между тем ЦБ намерен продолжить развитие национальных платежных систем.

"Нам необходимо продолжить работу по развитию наших платежных систем и инфраструктурных платформ. При этом крайне важно сохранить условия конкуренции. Мы хотим, чтобы российские компании развивались в условиях конкуренции и добивались успехов именно будучи лучшими, а не имея какие-то особые преференции", – подчеркнула Скоробогатова и добавила, что платежный сегмент российского рынка защищен с точки зрения безопасности.

В свою очередь замглавы МИД Александр Панкин отметил, что Россия задействует другие системы в случае отключения страны от международной платежной платформы SWIFT. "От SWIFT пока не отказываемся. Но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы – прим. ред.)", – пояснил Панкин.

Россия внедрила собственную Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) как аналог SWIFT. Финансовые власти и центральные банки России и Китая намерены расширить применение СПФС, заявил глава МИД Сергей Лавров.

СПФС представляет собой канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям, система гарантирует бесперебойность передачи финансовых сообщений внутри страны и за ее пределами.

Подключение кредитных организаций и юрлиц к СПФС происходит по мере их технической готовности и установления договорных отношений с Банком России. Для подключения к СПФС иностранной организации необходимо направить в ЦБ анкету и копии документов о регистрации юрлица.