"Роснефть" построит более 50 судов для проекта "Восток Ойл"

"Роснефть" построит более 50 судов различного класса, в том числе десять танкеров Aframax для перевозки грузов по Северному морскому пути (СМП) в рамках проекта "Восток Ойл", заявил глава компании "РН-Ванкор" Владимир Чернов.

"Проект обеспечит значительную часть грузопотока по СМП. Для перевозки грузов размещен заказ на серию из десяти танкеров высокого ледового класса. В целом для выполнения проекта потребуется построить более 50 судов различного класса", – отметил Чернов на представлении проекта "Енисейская Сибирь" в Красноярске.

"Роснефть" разместила заказ на танкеры на дальневосточной судоверфи "Звезда". Танкерам предстоит перевозить углеводороды в условиях сложной ледовой обстановки.

Проект "Восток Ойл" на Таймыре включает в себя месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края.

Первая очередь проекта обеспечит поставку до 50 млн тонн нефти в год, вторая – до 100 млн тонн в год. Швейцарский нефтетрейдер Trafigura купил 10% в проекте "Восток Ойл".