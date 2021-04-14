Стоимость нефти марки Brent превысила $66 за баррель впервые с 18 марта

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE составила $66,22 за баррель, прибавив 4,01%, согласно данным торговой площадки.

К вечеру котировки замедлили рост и торговались на уровне $66,18 за баррель (+3,94%). Нефть марки WTI росла на 4,22%, достигнув $62,72 за баррель.

В последний раз стоимость нефти марки Brent превышала $66 за баррель 18 марта 2021 года.

Котировки растут на фоне публикации отчета Минэнерго США, в котором говорится, что американские коммерческие запасы нефти за минувшую неделю сократились на 5,89 млн. баррелей и составили 492,423 млн. баррелей на 9 апреля. Опрошенные агентством Bloomberg эксперты прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,7 млн. баррелей.



Вслед за ОПЕК Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило свою оценку роста спроса на нефть текущем году до 5,7 млн. баррелей в сутки и указало это в своем отчете, который был опубликован в среду.

Росту спроса на нефть способствуют и благоприятные макроэкономические прогнозы. По сравнению с оценкой, которая была сделана в марте, МЭА улучшило прогноз роста спроса на 230 тыс. б/с. Мировой спрос на нефть в текущем году по прогнозам достигнет 96,7 млн. б/с.

Несмотря на это в МЭА считают, что из-за роста числа заболевших коронавирусом в странах, которые являются потребителями нефти, восстановление спроса на нефть остается хрупким.