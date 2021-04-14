В России снизился уровень бедности

В России снизилось число граждан, доходы которых меньше прожиточного минимума. По итогам 2020 года, в стране 17,8 миллиона бедных (12,1 процента от всего населения). Такие данные приводит Росстат.

Если сравнивать с 2019 годом, там численность бедных была на 300 тысяч больше. В Росстате пояснили, что увеличение доходов граждан связано с программами социальной поддержки незащищенных слоев населения.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что национальную цель по снижению бедности можно достичь в два раза быстрее назначенного срока.