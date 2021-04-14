Цена авиабилетов в курортные страны выросла на новостях о Турции и Танзании

После сообщения об ограничении полетов в Турцию и полном прекращении авиасообщения с Танзанией, выросли цены на авиабилеты в курортные страны, которые открыты для российских граждан – Грецию, Египет, ОАЭ, а также на Кубу и Кипр. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные ТАСС в агрегаторе авиабилетов Aviasales и сервисе поездок и путешествий Туту.ру.

По сравнению стоимости авиабилетов на прямых регулярных рейсах из Москвы в данные страны за неделю до сообщения об ограничении полетов в Турцию и закрытии Танзании и цен на билеты 12-13 апреля, то есть после сообщения об ограничениях, цены на билеты туда-обратно на Кипр выросли на 28%, достигнув 50 тыс. рублей.

Стоимость билетов в Грецию выросла на 16%, составив почти 30 тыс. рублей. Полет в ОАЭ обойдется дороже на 2% до 48 тыс. рублей. Египет оказался единственной страной, цены на авиабилеты в которую упали 21%, теперь билет можно купить почти за 36 тыс. рублей, свидетельствуют данные Aviasales.

По данным Туту.ру, наиболее подорожали билеты в Грецию и на Кипр. Авиабилет в одну сторону из Москвы в Афины и Салоники можно купить от 16 тыс. рублей, что на 58% больше. В Ларнаку (Кипр) авиабилеты подорожали на 30% (от 18,7 тыс. руб.). В Кайо-Коко (Куба) билеты подорожали на 7%, теперь их стоимость начинается от 44 тыс. рублей.