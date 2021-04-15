США готовят ограничения для суверенного долга РФ

В четверг 15 апреля стало известно о планах США ввести новые санкции против России, включая запрет для американских инвесторов покупать российские гособлигации.

В ночь на четверг сразу несколько изданий США сообщили о новых санкциях, о которых могут объявить вечером 15 апреля. По данным источников Reuters, "ожидается, что Соединенные Штаты объявят о новых агрессивных мерах, включающих санкции для суверенного долга России, включающих ограничения возможностей финансовых институтов США торговать таким долгом".

По данным Bloomberg, США намерены ввести новые санкции в отношении России из-за якобы причастия Москвы к взлому ПО компании SolarWinds, а также к вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах. Под санкции могут попасть порядка десяти граждан РФ, а также около 20 юридических лиц. Рестрикции могут быть введены уже в четверг, 15 апреля. Власти Соединенных Штатов также намерены выслать из страны 10 российских дипломатов и официальных лиц. Белый дом, Государственный департамент и министерство юстиции США пока не предоставили комментариев по данной информации.