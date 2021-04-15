Минсельхоз: оснований для роста цен на кондитерскую продукцию нет

Основания для существенного повышения стоимости кондитерских изделий в России отсутствуют. Правительство приняло меры по стабилизации цен на продовольствие, включая сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции, сообщает Минсельхоз.

В частности, таможенно-тарифные меры регулирования экспорта масличных культур позволили снизить затраты производителей на продукты переработки подсолнечника.

Стоимость муки стабилизировалась благодаря предоставлению субсидий мукомольным предприятиям и введению экспортных пошлин на зерно.

Стоимость сахара может снизиться после расширения посевных площадей под сахарной свеклой в текущем году, помогут и меры поддержки переработчиков, считает Минсельхоз.

Минсельхоз выступил за введение в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) квот на импорт сахара, в рамках которых действует пониженная ставка импортной пошлины. В ближайшее время этот вопрос рассмотрят на совете Евразийской экономической комиссии.

Введение квот позволит обеспечить внутренние потребности стран ЕАЭС в сахаре и стабилизировать цены на внутреннем рынке, подчеркивает Минсельхоз.

Газета РБК сообщила 15 апреля, что кондитеры вынуждены поднять цены на свою продукцию из-за "катастрофического" подорожания сырья. Кондитеры предупредили розничные сети о росте цен. Но сети готовы поднять цены максимум на 7%.