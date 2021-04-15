Средний размер потребкредитов обновил рекорд

Средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров вырос по итогам марта на 22,2% по сравнению с мартом 2020 года – с 231,3 до 282,7 тысячи рублей, подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В это же время количество выдаваемых потребительских кредитов сокращается из-за более строгой оценки состояния заемщиков, а просрочка растет.

Средний размер потребкредита вырос и по сравнению с февралем – на 6,8%. Самые большие потребкредиты выдавали в Москве (565,8 тысячи рублей), Ханты-Мансийском округе (424,4 тысячи рублей), Московской области (422,0 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (411,1 тысячи рублей), а также в Ленинградской области (316,5 тысячи рублей).

Быстрей всего потребкредиты растут в Приморском крае (+48,9%), Иркутской (+40,8%) и Омской (+35,9%) областях, в Алтайском крае (+34,9%). В Москве размер потребкредита вырос в среднем на 5,4%, Санкт-Петербурге – 11,9%.

Сумма просроченных кредитов россиян выросла за год на 22% до 976,1 миллиарда рублей к 1 марта, согласно данным ЦБ РФ. Рост "плохих долгов" отмечен впервые за последние годы. В марте 2021 года президент РФ рекомендовал Госдуме разработать законы для защиты минимальных доходов должников-граждан от списания приставами.

До пандемии в начале марта 2020-го по сравнению с таким же периодом предыдущего года ситуация была лучше – годом ранее просрочка снизилась на 1,2%, а в 2019 году — на 5%. К 1 марта 2021 года на руках россиян оказалось кредитов на 20,8 триллиона рублей, а годом ранее было 18 триллионов, в 2019-м кредитный портфель россиян на 1 марта был 15,3 триллиона рублей, а в 2018 году — 12,4 триллиона.