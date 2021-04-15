Вместо парковок в Москве планируют летние кафе, веранды

Владельцы ресторанов и отелей России попросили мэрию Москвы создать на месте парковок летние кафе, веранды. Письмо с такой просьбой направлено мэру Москвы от имени федерации отельеров и рестораторов.

Интерес к ресторанам и кафе не падает, даже если рядом нет парковок, пояснил Autonews.ru президент федерации Игорь Бухаров.

Предлагается создать сезонные веранды, как в странах ЕС и США. Такие конструкции (парклеты) "полноценно интегрируются в улицу. Такая практика уже сейчас применяется в различных городах мира: Филадельфии, Сан-Франциско, Бостоне, Лондоне, Вене", — говорится в письме.

В Москве с апреля начали действовать новые тарифы на парковку. Там, где загрузка достигает 96% (в центре), в дневное время будет действовать повышенный тариф – 380 рублей в час, а в ночное – 200 рублей в час. Кроме того, еще на 82 улицах организовали так называемые "домашние места" для резидентов.