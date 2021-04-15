Промышленники Германии: "Северный поток-2" соответствует законодательству ЕС

США следует понимать, что строительство газопровода "Северный поток-2" идет в соответствии с законодательством ЕС, а внешнее вмешательство в виде экстерриториальных санкций подрывает суверенитет Германии и ЕС и наносит ущерб международному праву, заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики (ВКНЭ) Оливер Хермес.

США продолжают осуществлять свои собственные энергетические проекты с Россией и импортируют рекордные объемы российской нефти, но угрожают Европе санкциями за сотрудничество с Россией.

"Северный поток-2" не представляет угрозы для энергоснабжения Польши и Украины. Трубопровод станет дополнительным источником поставок газа, что поможет увеличить предложение и стабилизировать цены, подчеркнул Хермес.

Между тем США обсуждают возможность назначения своего спецпредставителя на переговорах по проекту "Северный поток-2". ВКНЭ считает, что такое назначение означает готовность США к переговорам. Германия очень заинтересована в открытом обмене мнений с американскими партнерами, отметил Хермес.

ВКНЭ создан в октябре 1952 г., представляет интересы немецкой экономики в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии. Комитет объединяет сотни предприятий и крупных промышленных союзов.