Мишустин: выделим дополнительные субсидии на поддержку занятости и птицеводства

Правительство выделит более 22 млрд руб. на программу "ФОТ 2.0", направленную на сохранение рабочих мест, а также 1 млрд руб. на поддержку птицеводства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Трансляцию выступления Мишустина вел телеканал "Россия 24".

"Правительство в июне 2020 г. запустило программу "ФОТ 2.0" для поддержки и сохранения занятости в период распространения коронавирусной инфекции. Сегодня дополнительно выделим более 22 млрд руб. на ее завершение", – отметил Мишустин.

"Правительство направит дополнительные средства на развитие сельского хозяйства. 1 млрд руб. направим на поддержку производства и переработки продукции птицеводства. Агробизнесу… предоставлена возможность привлекать более крупные краткосрочные кредиты по льготной ставке", – подчеркнул премьер-министр.

"Еще один законопроект призван создать дополнительные механизмы государственной поддержки Арктики. Распространим на эти территории программу "Дальневосточный гектар", об этом просили предприниматели", – пояснил Мишустин.

Власти расширят границы территорий в Арктике, в пределах которых можно получить льготный гектар земли. Граждане смогут взять земельные участки в упрощенном порядке в более короткие сроки.

"Правительство расширит возможности программы "Дальневосточный гектар". Если человек освоил льготный участок, оформил его в аренду или собственность, то он сможет получить дополнительный гектар земли", – отметил Мишустин.

Новые меры позволят вовлекать в хозяйственный оборот неиспользованные земли в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и арктических регионах России.

Правительство выделит также 10 млрд руб. на строительство двух объектов Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге. Речь идет о софинансировании строительства Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики, заключил Мишустин.