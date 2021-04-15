Рубль не изменился после объявления санкций США

Курс рубля остается стабильным после введения США санкций. Это было ожидаемое событие, поэтому в момент объявления санкций игроки подняли курс на 30 копеек в надежде заработать "на скачке", но он не удержался более минуты, и рубль вновь укрепился.

Евро торгуется по 92 рубля, доллар – 76,9 рубля. Инвесторы уже утром учли возможность худшего сценария и поэтому по сравнению с утренними торгами рубль даже заметно подорожал.

Министерство финансов США издало директиву, запрещающую финансовым учреждениям США:

- участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния или министерством финансов Российской Федерации;

- предоставлять ссуды в рублях или не в рублях Центральному банку РФ, Фонду национального благосостояния РФ или министерству финансов РФ. Эта директива дает правительству США право расширять санкции против суверенного долга России в случае необходимости.

Доллар при открытии торгов 15 апреля подскочил до 77,5 рубля, евро – до 92,8 рубля. Основные валюты к этому моменту за сутки подорожали на 2,5 рубля, согласно данным торгов. Рубль на утренних торгах в четверг 15 апреля упал на 3% сразу после того, как стало известно о планах США ввести новые санкции против России, включая возможный запрет для американских инвесторов покупать российские гособлигации. Если в среду вечером рубль укрепился на 3% после того, как администрация США предложила организовать переговоры между лидерами двух стран, то менее чем через сутки инвесторы вновь настроились на худшее и были готовы вывести из российских активов остатки своих вложений.