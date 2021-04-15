Международные резервы России увеличились благодаря росту цен на золото

Международные резервы России (МРР) выросли со 2 по 9 апреля на $5,7 млрд (+ 1%) до $580,5 млрд, сообщает Банк России. МРР увеличились в основном благодаря положительной курсовой переоценке и повышению цен на золото.

МРР представляют собой финансовые активы, которые находятся в распоряжении правительства и Банка России.

МРР включают активы в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования (СДР, Special Drawing Rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервную позицию в МВФ и другие активы.

Объем МРР сократился в 2014 г. на $125 млрд – с $510,5 млрд на 1 января 2014 г. до $385,46 млрд на 31 декабря 2014 г.

В 2015 г. МРР уменьшились на 4,5% (на $17,46 млрд) – с $385,46 млрд на 1 января 2015 г. до $368 млрд на 1 января 2016 г.

Максимальной величины МРР достигли в августе 2008 г. – $598 млрд.

В кризис 2008-2009 гг. объем МРР уменьшился до $376 млрд (март 2009 г.).