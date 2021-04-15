"Индекс кулича": насколько вырастет стоимость символа Пасхи в этом году

Православные христиане в этом году отмечают Пасху 2 мая. Кулич является одним из символов этого праздника и напоминает верующим о Воскресении Христовом. В среднем по России цены на пасхальный кулич увеличилась примерно на 10,25%.

Увеличение стоимость произошло в результате подорожания почти всех ингредиентов, произошедшем из-за курсовой динамики, динамики на рынке сырья и дисбаланса спроса и предложения. Об этом рассказал заместитель правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов Москве 24.

Произошел рост цен на муку и сахар, также выросли в цене яйца из-за вспышек птичьего гриппа и роста цен на корма, вакцины и премиксы. К тому же наблюдался повышенный спрос на фоне сокращенного, относительно прошлого года, предложения, сообщил Леонов.

При расчете стоимости кулича в "Руспродсоюзе" использовали рецепт, для которого потребуется 350 г. муки, 170 мл. молока, 2 куриных яйца, 100 г. сахарного песка, 70 г. сливочного масла и 100 г. сухофруктов. Для изготовления глазури еще потребуется 2 яичных белка и 100 г. сахарного песка.

Если сравнивать с показателями прошлого года, то можно наблюдать динамику роста цен на данные продукты. В прошлом году 350 г. муки стоили 13,5 руб, тогда как в текущем году за 350 г. муки надо заплатить 14,8 руб. За десяток куриных яиц в прошлом году надо было заплатить 66,3 руб, тогда как в 2021 году их стоимость увеличилась до 77,3 руб, следовательно, в этом году за 2 яйца надо отдать 15,5 руб, против 13,3 руб. в минувшем году, рассказали в ассоциации.

По сравнению с прошлым годом, в 2021 году выросло в цене и сливочное масло. Так 70 г. сливочного масла, которое требуется для рецепта, выросло в цене с 43,8 руб. до 45,2 руб, а 100 г. сахарного песка обойдется в 4,85 руб, против 3,66 руб. в прошлом году. Стоимость 100 г. сухофруктов в текущем году составляет 33,6 руб, тогда как в минувшем году их можно было купить за 29,8 руб.

Почти не изменилась стоимость молока. В прошлом году 970 мл молока стоили 58,9 руб, в текущем году цена составляет 59 руб. Следователь, за 170 мл. молока, которые необходимы для данного рецепта, надо заплатить 10,3 руб. Конечная стоимость кулича, приготовленного по рецепту "Руспродсоюза" в текущем году составляет 144,6 руб, тогда как в прошлом году кулич можно было выпечь за 131,3 руб, сообщили в ассоциации.