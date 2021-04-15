Россия планирует продавать водород на 100 миллиардов долларов каждый год

К 2050 году за границу планируется продавать до 33,5 миллиона тонн этого газа. Сейчас показатель – 8 миллионов, сообщает телеканал "Россия 24". Страна может занять до 20 процентов мирового рынка водорода. Россия может поставлять за рубеж водород ежегодно на 100 миллиардов долларов к 2050 году, сообщается в проекте концепции развития водородной энергетики, подготовленном Минэнерго, который цитирует РБК.

Водород используется в качестве топлива вместо газа – и в энергетике, и в транспорте.

В целом ведомство оценивает потенциал России на рынке водорода как очень высокий. По словам вице-премьера Александра Новака, сейчас правительство работает над стратегией под названием "Новая энергетика". Она должна будет решить проблему вредных выбросов в отрасли.