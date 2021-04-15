Правительство приняло дополнительные меры поддержки туроператоров в связи с ограничением полетов в Турцию и Танзанию.

Речь идет об "отмене взносов в резервный фонд объединения туроператоров и уменьшении размера отчислений в фонд персональной ответственности", сообщает сайт правительства.

Туроператоры выездного туризма должны осуществлять ежегодные взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". Размер взноса зависит от количества туристов, купивших туры у туроператора в предыдущем году, и может составлять от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Взносы перечисляют не позднее 15 апреля.

Правительство в 2020 г. освободило туроператоров от обязанности осуществлять взносы, теперь такая мера поддержки продлена на 2021 г.

Власти продлили на 2021 г. возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за отмененные зарубежные туры.

Кроме того, туроператоры смогут платить взносы в фонд персональной ответственности в сокращенном размере – 0,25% вместо 1% средней стоимости турпродукта в 2020 г. Перечислить деньги разрешено до 15 апреля 2022 г.