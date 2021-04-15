Росреестр разработал условия отчуждения затопленных домов в госсобственность

Росреестр разработал законопроект с предложением не регистрировать право собственности на недвижимость, выданную в качестве компенсации за наводнение, если гражданин не согласился передать в госсобственность свое затопленное жилье.

"Отсутствие подтверждения выполнения обязательства по отчуждению жилого помещения, признанного непригодным для проживания… из-за воздействия вод, является основанием для приостановки государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилое помещение, приобретаемое за счет средств, предоставленных в качестве мер социальной поддержки", – отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Государство оказывает соцподдержку гражданам, жилье которых признано непригодным для проживания из-за чрезвычайной ситуации. В этом случае собственник жилья должен взять обязательство о безвозмездном отчуждении пострадавшего жилья и земельного участка, на котором расположено жилье, в региональную или муниципальную собственность.

Однако в ряде регионов, например, в Амурской области, Хабаровском крае, Еврейской автономной области имеют место случаи, когда при оказании соцподдержки граждане отказываются заключать договоры безвозмездного отчуждения пострадавших жилых помещений в госсобственность.

Так, в 2019-2020 гг. в Дальневосточном федеральном округе поддержку от государства получили семьи, пострадавшие от затоплений. Власти предоставили этим семьям 1239 новых жилых помещений, но только 419 пострадавших помещений безвозмездно отчуждены в госсобственность.

По мнению Росреестра, в законодательстве отсутствует указание на возможность принудительного отчуждения земельного участка, если расположенное на нем жилое помещение признано непригодным для проживания после затопления, а гражданин получил поддержку от государства.

Принудительное отчуждение пострадавшего земельного участка необходимо проводить в случае, если гражданину предоставлено новое равноценное жилье или земельный участок, заключает Росреестр.