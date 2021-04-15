Пластиковые карты в России к 2025 году станут раритетом

Пластиковые карты к 2025 году станут редкостью, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Виртуальные карты вытесняют традиционные пластиковые, а расчеты через смартфон набирают популярность. "Около 15% клиентов, которые дистанционно активировали карту, уже просто не забирают "пластик" из наших отделений. То есть они заказали карту, получили ее в смартфоне, и "пластик" им не нужен в принципе", – пояснил Ведяхин на XV международной платежной конференции.

Пандемия резко увеличила спрос на банковские цифровые карты, которые можно открывать, продлевать без обязанности получать физический "пластик". Спрос на цифровые карты вырос двукратно с начала 2020 года. По последним данным Банка России, число используемого россиянами "пластика" рекордно сократилось за последние пять лет.

"К 2025 году это будет уже определенный раритет. Он не нужен будет точно", – отметил Ведяхин (цитаты "Интерфакс"). Например, в Сбербанке уже 10% всех открываемых карт – цифровые, "без физического пластика". Перемена произошла за 1,5 года. Сбербанк одним из первых выпустил цифровую дебетовую карту, а в 2019 году и цифровую кредитную карту.

Сбербанк, крупнейший в стране, к концу 2023 года планирует выдавать в цифровом формате половину от всех выпускаемых карт. ВТБ, второй крупнейший банк, к этому времени намерен выпускать в цифровом формате до 40% всех своих карт.

В целом в стране выпущено свыше 300 миллиона банковских карт, включая пластиковые и цифровые, согласно данным ЦБ РФ.