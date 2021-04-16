Евросоюз не будет вводить санкции против госдолга РФ

Евросоюз исключает введение санкций против российского госдолга. Там готовы максимум на символические меры.

Дипломатический источник ТАСС подчеркнул, что для принятия жестких мер должно произойти "нечто из ряда вон выходящее". Между тем новые ограничения от США не затрагивают "Северный поток – 2". В Европе считают это позитивным сигналом для Берлина и предполагают, что США решили не осложнять отношения с Германией.

На пресс-конференции Джо Байдена спросили, почему администрация не предусмотрела дополнительных мер против строительства газопровода. Но он ушел от ответа и ограничился лишь парой общих фраз, а после поспешил покинуть трибуну.

"Северный поток два – сложная тема. Она затрагивает наших союзников в Европе. Я очень давно выступаю против "Северного потока – 2", говорил об этом, когда был молод и не занимал президентское кресло, даже до того, как покинул пост вице-президента. Но этот вопрос по-прежнему актуален. Большое спасибо... ".

Что касается самой ФРГ, то там и вовсе назвали новые американские санкции контрпродуктивными. В Германо-российской внешнеторговой палате отметили, что этот путь ведёт в тупик. Так как сейчас необходимо налаживать политический диалог, а не усиливать разногласия.

В противном случае Россия в экономическом, технологическом и политическом плане будет все больше отдаляться от Запада и поворачиваться в сторону Китая. В свою очередь, эксперты тоже считают попытки Вашингтона оказать давление на Москву неэффективными. Так как Россия уже давно должна быть готова к такому развитию событий.

Схожей позиции придерживается и отечественный бизнес. Как заявил глава Сбербанка Герман Греф, новые ограничения не приведут к серьёзным негативным последствиям для России. Так как за последние годы в стране прошла серьезная диверсификация и девалютизация.