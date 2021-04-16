Турция ввела первый законодательный запрет на использование криптовалют

Центральный банк Турции впервые оформил законодательный запрет на использование криптовалют в финансовых расчетах напрямую или через посредников. Соответствующие правила регулирования опубликованы в официальном правительственном вестнике "Ресми газете" в пятницу 16 апреля.

Запрет вступит в силу 30 апреля 2021 года. В документе сказано, что запрет распространяется на осуществление любых операций с цифровыми валютами при расчетах между гражданами и организациями. Формально криптовалюты в Турции перестают быть доступными платежными средствами для приобретения товаров и покупки услуг между контрагентами напрямую или через посредников.

Теперь официально зарегистрированные банки и имеющие лицензии финансовые платформы, платежные системы и сервисы в республике, которые имеют возможность работать в криптовалютами, не смогут оказывать никакие услуги по расчетным операциям с ними – перевод средств между электронными кошельками или их вывод в фиат.

На текущий момент неизвестно, смогут ли лицензированные в республике банки или сам Центробанк Турции оказывать подобные услуги вместо независимых сервисов.

Турецкий Центробанк отметил, что в настоящее время он не будет обслуживать, регулировать и гарантировать исполнение сделок с криптовалютами. Также ЦБ в официальном заявлении сообщил, что из-за отсутствия надзора и механизма регулирования системы криптовалют, такие транзакции несут значительные риски для потребителя.