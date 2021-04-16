Еще минус две лицензии: ЦБ взялся за банки из середины рейтинга

Банк России с 16 апреля отозвал лицензии сразу у двух банков за многократные нарушения законов – сокрытие убытков и валютные махинации. Регулятор решил взяться за оздоровление банков из середины рейтинга, а ранее чаще теряли лицензии мелкие банки.

Регулятор с 16 апреля отозвал лицензию у банка "Нейва" (г. Екатеринбург), который по величине активов находится в середине рейтинга банков и занимает 188 место среди всех российских кредитных организаций. Банк нарушал законы по борьбе отмыванием незаконных доходов, проводил крупные незаконные операции по продаже наличной иностранной валюты.

Регулятор с 16 апреля отозвал лицензию у "Интерпромбанка" (г. Москва). По величине активов кредитная организация занимает 151 место в банковской системе РФ. Банк был хронически убыточным и совершал фиктивные сделки для сокрытия потерь.

Оба банка входят в систему страхования вкладов и его клиенты могут частично вернуть свои сбережения.

В стране работает около 360 банков и до 35 российских банков могут лишиться лицензии в этом году, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА". В 2020 году лицензии лишились 16 кредитных организаций (на 43% меньше, чем в 2019 году). Их них 9 лицензий было аннулировано по инициативе собственников кредитных организаций (частота таких событий за год увеличилась в три раза), а 13 участников рынка прекратили самостоятельную деятельность в результате реорганизаций.