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Обмен санкциями 18 минут назад

16 апреля 2021 09:52

Греф: санкции США не повлияют серьезно на экономику


EPA

Новые санкции США на госдолг России не приведут к серьезным последствиям для экономики. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Он напомнил, что в настоящее время санкции введены почти по всем направлениям, и Россия научилась быстро адаптироваться к таким условиям. Также, по его словам, если бы США наложили санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против Москвы, а против собственных инвесторов. Возникла бы паника, и зарубежные инвесторы начали бы распродавать бумаги. Поэтому санкции были введены только против нового долга, передает РИА Новости.

"Ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета. Поэтому в текущей ситуации я не вижу больших проблем", – заявил Греф.

Накануне Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Они запрещают американским компаниям покупать российские долговые обязательства. Также введены санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, подозреваемых во вмешательстве в американские выборы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Москвы будет решительным и неотвратимым.

На этой неделе Байден предложил Путину провести встречу на территории третьего государства. Дмитрий Песков сказал, что введение новых санкций не будет способствовать организации встречи.

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