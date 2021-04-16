Крупнейший скандинавский банк ушел из России

Банк России с 16 апреля аннулировал лицензию "Нордеа Банк", который был одним из первых банков в истории России, созданных в 1994 году. Это третий "неудачник" за сегодня – утром регулятор приостановил работу сразу у двух банков из середины рейтинга.

Владельцы банка сами отказались от лицензии и обещают клиентам вернуть их деньги. "АО "Нордеа Банк" обеспечит выполнение всех обязательств перед клиентами и предоставит комфортные условия для закрытия счетов клиентов", – заявили в банке.

Владелец банка – финская группа Nordea. Основной актив группы – Nordea Bank AB, ведущий универсальный банк Скандинавии с 200-летней историей из европейской десятки крупнейших банковских групп.

По величине активов "Нордеа Банк" к началу апреля 2021 года занимал 141 место из 360 в банковской системе РФ, а годом ранее был среди 100 крупнейших из 400 российских банков по размеру активов.

Это второй иностранный банк, ушедший из России за год. В мае 2020 года Банк России аннулировал банковскую лицензию "Морган Стэнли Банка" по просьбе его владельца – американской группы Morgan Stanley. Сейчас в России работают около 60 банков с иностранными учредителями, или совладельцами.