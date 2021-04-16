"Росконгресс": ПМЭФ-2021 состоится с соблюдением мер санитарной безопасности

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится 2-5 июня, пройдет с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, сообщает "Росконгресс".

"Оргкомитет ПМЭФ прорабатывает меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На площадке учтены требования Роспотребнадзора (РПН) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Безусловно, мы вынуждены ввести ряд ограничений.., но соблюдение новых правил является гарантом безопасности каждого участника мероприятия. И это для нас абсолютный приоритет", – подчеркнул советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

За разработку и соблюдение противоэпидемиологических мер отвечает рабочая группа оргкомитета ПМЭФ, которую возглавляет глава РПН Анна Попова.

"Мы работаем в тесной связке с ВОЗ, специалисты разных стран обмениваются опытом борьбы с пандемией. Лучший опыт масштабируется на глобальном уровне. Россия в этом плане является одной из ведущих стран, мы смогли значительно ограничить распространение коронавирусной инфекции в России, достаточно быстро взять ситуацию под контроль. Наш опыт будет использован для разработки… мер и обеспечения безопасности участников ПМЭФ", – отметила Попова.

В помещениях, где пройдет ПМЭФ, установят рециркуляторы воздуха и устройства обеззараживания, на площадках наладят тепловизионный контроль.