В Кремле заявили о стабильности экономики и ответных санкциях

Стабильность российской экономики обеспечена в полной мере, а решение об ответных санкциях примет глава государства, заявил президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последние политические события.

Экономика страны успела адаптироваться к новой геополитике за последние 7 лет. Действия ЦБ РФ во время первых санкций 2014 года, во время пандемии и обвала в 2020 году сырьевых рынков высоко оценило международное экономическое сообщество. МВФ накануне отметил профессиональное управление российской экономикой в период пандемии, и ранее улучшил прогноз восстановления.

"В полной мере обеспечивается макростабильность. Наш регулятор действует умеренно, действует успешно, эффективность работы нашего экономического блока признана международно", – подчеркнул представитель президента РФ.

Россия готова ответить на последние санкции США по принципу взаимности. "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, – пояснил Песков. – Но еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства".