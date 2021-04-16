Российские активы дорожают: рубль укрепился до уровня сентября

Рубль и российские акции, облигации дорожают в пятницу 16 апреля: часть иностранцев предпочла выйти из рынка гособлигаций, но их уход перекрыл спрос российских инвесторов, согласно данным торгов к 12:30 мск.

Рубль к полудню укрепился до уровня сентября 2020 года, после которого началось снижение курса национальной валюты, затянувшееся на пару месяцев. Основные валюты с утра подешевели на 1% и замерли в ожидании улучшения диалога РФ-США: евро торгуется по 90,6 рубля, доллар – по 75,6 рубля. За сутки евро и доллар подешевели более чем на 2 рубля и отыграли все потери с того момента, когда стало известно о санкциях.

Облигации федерального займа дорожают, растут и российские фондовые индексы – на 0,3-1%.

Инвесторы утром днем ранее ожидали худшего – массовых ограничений покупки российских гособлигаций. В тот момент цена облигаций федерального займа (ОФЗ) резко упала, что привело к росту их доходности на 30 базисных пунктов.

Но реальные санкции США оказались незначительными, а реакция России – сдержанной. И после объявления новых санкций США в четверг ОФЗ подорожали, их доходность упала, и в итоге цена облигаций оказалась даже выше, чем днем ранее. Нерезиденты продавали ОФЗ с дисконтом, но их покупали российские инвесторы.

"Иностранцы активно сокращали позиции даже в конце сессии, несмотря на отскок на рынке", – сообщается в комментарии SberCIB Investment Research.

Новые санкции частично дополняют уже действующие: запрещается участие финансовых институтов США в аукционах по размещению новых выпусков ОФЗ с 14 июня. Такое запрет аналогичен действующему в настоящее время для российских суверенных еврооблигаций. Но новые санкции не распространяются на вторичный рынок – покупать-продавать можно ОФЗ прежних выпусков.

Банк России заявил, что ситуация под контролем – иностранцы покупали не более 10% новых выпусков ОФЗ. Рынок госдолга поддержит и Минфин. Министерство финансов объявило о решении сократить план размещения ОФЗ в 2021 году на 875 миллиардов до 2,8 триллионов рублей. Этого хватит на покрытие структурного первичного дефицита "федерального бюджета в размере около 0,5% ВВП" и "положительно скажется на долгосрочных процентных ставках в экономике и позволит гибко реагировать на возможные санкционные риски и вызовы, связанные с пандемией", — заявили в Минфине.

Нет угрозы для финансового рынка России после запрета США покупать американским инвесторам новые облигации федерального займа (ОФЗ). Их доля в российском госдолге незначительна, "ситуация управляемая", сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Bloomberg TV. Российские розничные инвесторы и финкомпании, банки уже играют важную роль на рынке, и покупают активы, поддерживая их стоимость в надежде на рост. Только ВТБ, один из крупнейших банков в РФ, держит в своем портфеле ОФЗ на сумму 1,7 триллиона рублей – это больше, чем у всех инвесторов США, которые владеют облигациями всего на 1-1,4 трлн рублей. Российские банки скупают обычно большую часть новых выпусков ОФЗ.