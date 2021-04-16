МВД пригрозило выдворить незаконных мигрантов из России

Незаконные мигранты из стран СНГ должны покинуть Россию до 15 июня, в противном случае Москва примет меры вплоть до выдворения таких мигрантов из России, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

"Коллеги, я хотел бы к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые находятся на территории моей страны, незаконна", – отметил Горовой в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

"Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента России, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", – подчеркнул замминистра.

Горовой попросил решать данный вопрос путем "работы со средствами массовой информации и блогерами местных государств", сообщает "Интерфакс". "Никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет (в случае добровольного выезда незаконных мигрантов из России – прим. ред.)", – заверил замглавы МВД.

По данным МВД, количество мигрантов в России сократилось в 2020 г. до 6 млн человек.

"И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В первую очередь рабочих рук не хватает в строительстве, а строить нужно гораздо больше, чем это делают сейчас. Также мигранты необходимы в сельском хозяйстве. "Поэтому определенный дефицит в мигрантах, безусловно, есть", – отметил Песков.