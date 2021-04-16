ФАС: временный запрет экспорта топлива – крайняя мера для стабилизации рынка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает введение временного запрета экспорта нефтепродуктов крайней мерой для стабилизации внутренних цен на топливо.

Вместо этого ФАС готова рассмотреть целесообразность введения сезонных коэффициентов к объему продаж топлива на бирже, например, на время посевной, заявил замглавы ФАС Виталий Королев.

Помощник премьер-министра, бывший глава ФАС Игорь Артемьев направил вице-премьеру Александру Новаку письмо с предложением ввести временный запрет на экспорт нефтепродуктов.

Экспорт является чувствительной сферой, по которой очень неохотно принимают решения, подчеркнул Королев.

"Если правительство сочтет необходимым такую значимую меру применить, то мы не можем быть против, потому что это будет решение вышестоящего органа. Но в целом мы считаем, что запрет экспорта – это, конечно же, крайняя мера. Надо сначала стараться другими методами действовать", – пояснил Королев.

"В целом считаем, что предложения должностного лица (Артемьева – прим. ред.) носят довольно конструктивный характер", – заключил Королев.

Между тем производство бензина в России превысило внутренний спрос на 10-12%, заявил 13 апреля замминистра энергетики Павел Сорокин. "По дизелю у нас профицит двукратный, то есть мы производим вдвое больше, чем потребляем. По бензину профицит составляет 10-12%", – отметил Сорокин.

Необходимо увеличить профицит бензина на российском рынке. "Наша задача – обеспечить рынок достаточным количеством нефтепродуктов, чтобы удовлетворить любые сценарии спроса на бензин", – добавил замминистра.