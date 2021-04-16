Продажу туров с кешбэком сохранят до 15 июня

Продажа турпакетов по России с кешбэком продолжится, как и планировалось, до 15 июня с датой поездки до 30 июня, сообщили ТАСС в Ростуризме.

Высказывалось опасение о быстром завершении программы – якобы заканчиваются деньги, выданные правительством на кешбэк.

Программа действует с 18 марта по 15 июня 2021 года и за первую неделю туры раскупили сразу на 2,5 миллиарда рублей: путевки с кешбэком за 7 дней купило около 200 тысяч граждан России, а вернулось на их карточки кешбэка 712 миллионов рублей. Самое популярное направление – Крым, южные регионы, Урал, Сибирь, Поволжье, Калининград.

Программа стартовала в августе прошлого года и продлена в третий раз. Первый этап программы "туристического кешбэка" прошел с 21 по 28 августа прошлого года. Начало второго этапа состоялось 15 октября. Завершился второй этап 5 декабря прошлого года. За первые два этапа российскими гражданами было куплено туров на 6,5 миллиарда рублей. Общая сумма кешбэка составила 1 миллиард рублей. Вернуть можно до 20% стоимости путевки – максимум 20 тысяч рублей. Сам тур или проживание в гостинице должны длиться не менее двух ночей.