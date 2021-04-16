Минэнерго РФ готово поддержать ограничения на экспорт топлива

Предложение о временном ограничении экспорта ряда нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке в настоящее время обсуждается правительством РФ и Минэнерго готово оказать поддержку этому предложению, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в пятницу 16 апреля.

Он заявил, что для стабилизации ситуации на внутреннем рынке это можно было бы сделать, но окончательное решение будет за правительством.

По словам замглавы ФАС Виталия Королева, введение ограничений на экспорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на российском топливном рынке, является крайней мерой. Он считает, что для этих целей можно рассмотреть введение коэффициентов к объему продаж на бирже.

Сообщения об ограничении экспорта нефти и нефтепродуктов часто появляются на внутреннем топливном рынке в ситуации нестабильности. Например, правительство РФ в 2018 году намеревалось ограничить экспорт нефти, если нефтяники не нарастят предложения внутри страны.

Как правило, ситуация дестабилизируется на фоне увеличения экспортной альтернативы, когда цены на нефтепродукты на внешнем рынке выше, чем на внутреннем. С конца прошлого года наблюдается рост цен на бензин, однако в марте текущего года правительство РФ приняло ряд мер, благодаря которым запасы топлива были увеличены выше норма к концу апреля.

Помимо этого Минфин и Минэнерго скорректировали демпфер, согласно которому нефтяникам будут увеличены компенсации за сдерживание цен на топливо.