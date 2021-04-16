Россия продолжит отказываться от доллара: как это произойдет

Российская экономика продолжит отказываться от доллара. Как в нашей стране и в мире отреагировали на введенные США ограничения в отношении России?

Раскручивание санкционной спирали со стороны США по отношению к России является контрпродуктивным и ведет в тупик. Так считают в Германо-российской внешнеторговой палате. Новые санкции, как и предыдущие, наносят ущерб простым людям и компаниям, говорится в заявлении. Начать двусторонний диалог призывают власти Германии и Китая.

"Мы надеемся, что стороны смогут решить противоречия путем консультаций и диалога. Новые санкции США против России — однобокие меры гегемона, против которых выступает все мировое сообщество", — заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что такие действия подрывают международную стабильность:

"Это, конечно, недружественный и очень, на мой взгляд, непродуманный шаг. Все мы понимаем, что взаимоотношения двух великих держав, России и США, во многом определяют уровень международной стабильности и безопасности. Этот шаг — вклад в разрушение международной стабильности. Это очевидно".

Министерство финансов США в четверг сообщило о новых санкциях в отношении российского государственного долга. Белый дом запретил американским банкам и другим финансовым институтам покупать на первичном рынке облигации, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином России после 14 июня. Санкции против российского госдолга вводились и раньше, но впервые они касаются бумаг, номинированных в рублях. Тем не менее жесткими их назвать нельзя — они не затрагивают уже выпущенные бумаги, а в первичных размещениях доля иностранных инвесторов в марте составляла лишь 10 процентов.

"Если эта доля будет и дальше сокращаться, я не вижу существенных рисков для того, чтобы мы обеспечивали необходимый объем привлечения. Поэтому, возможно, доля иностранных участников будет снижаться. Я уверен, что мы в этом году сможем так же выйти на внешние рынки. Это будут, естественно, не долларовые заимствования — скорее всего, мы будем заимствовать в евро", — прокомментировал министр финансов России Антон Силуанов.

Как отреагировали инвесторы и что происходит с рублем на бирже? Паники не было. Индекс Мосбиржи снизился несущественно, а рубль к доллару потерял меньше полупроцента. По данным на 16 апреля, индекс в плюсе. Доллар снижается. Президент Сбербанка Герман Греф не видит в происходящем особых проблем:

"Если бы США наложили санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против российского государства, а против их собственных инвесторов. Потому санкции были введены только против нового долга, что представляет собой достаточно рациональный ход, так как в противном случае возникла бы паника, и зарубежные инвесторы начали бы распродавать бумаги. На мой взгляд, сегодняшние санкции не приведут к серьезным негативным последствиям для нас. Похоже, что ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета".

Российские финансовые власти заявляют, что ситуация под контролем. Страхуя риски, Россия также продолжает последовательно снижать вложения в американские государственные ценные бумаги: их объем уменьшился в феврале до отметки в 5 миллиардов 756 миллионов долларов. Курс на дедолларизацию продолжается.

"Если раньше доля доллара составляла около 80 процентов, сегодня она снизилась до 60 процентов и будет продолжать снижаться. Мы сокращаем долю золотовалютных резервов в долларах, мы сокращаем долю Фонда национального благосостояния, которая ранее была номинирована в долларовых активах. Сегодня мы вкладываемся в финансовые инструменты, номинированные в иенах, в юанях, в евро. Мы такую политику будем продолжать. Это касается нашего участия и участия наших компаний на международных рынках", — отметил Антон Силуанов.

Президент США во вчерашнем выступлении дал понять, что сворачивать санкционную войну против России Штаты не собираются. Пока еще не были введены ограничения в отношении тех государственных облигаций, которые уже выпущены. На начало апреля доля иностранных инвесторов в них все еще составляла около 20 процентов.