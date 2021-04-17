США подумывают о расширении антироссийских санкций, пишет Bloomberg

Белый дом расширит санкции в отношении долговых ценных бумаг России, если Москва "не прекратит хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США". В случае ужесточения секционного режима они затронут и вторичный рынок ценных бумаг.

Как сообщил источник агентства Bloomberg, в настоящий момент администрация президента США Джо Байдена изучает последствия для российской экономки от последнего пакета санкций.

Тем временем международное рейтинговое агентство Fitch отмечает, что суверенный рейтинг России устойчив к новым санкциям США. Это объясняется тем, что в механизм расчета рейтинга уже заложен риск новых ограничительных мер.

Fitch считает, что администрация Байдена способна продолжить политику санкций, что изменит настроение инвесторов в негативную сторону.

В то же время, у России низкий уровень дефицита бюджета и государственного долга, значительные бюджетные активы и большие валютные резервы. Это позволяет России успешно противостоять санкциям.