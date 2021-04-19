На развитие автодорог в России потратят 93 миллиарда рублей

Правительство направит на развитие сети автомобильных дорог в России в этом году 93 миллиарда рублей, около половины из них на строительство скоростной трассы Москва – Нижний Новгород – Казань, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Это почти половина из того, что запланировано 2021-2022 годы.

В целом правительство в ближайшие два года направит на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог 100 миллиардов рублей, следует из распоряжения главы правительства.

Правительство ежегодно направляет деньги на ремонт, обновление и развитие сети автодорог. "Направим на эти цели 93 миллиарда рублей. Средства дорожная отрасль получит уже в текущем году", – сказал Мишустин.

Около 45,5 миллиардов рублей направляется на обновление федеральной дорожной сети по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".

"Кроме того, 40 миллиардов рублей будет направлено на строительство скоростной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань. Она станет частью международного коридора Европа – Западный Китай. И наша задача – уже в первом квартале 2024 года начать использование этой дороги", – подчеркнул Мишустин. Пять регионов получат 8 миллиардов рублей получат пять регионов России для срочной модернизации трасс.