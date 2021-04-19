В Кремле не согласились с Дерипаской в оценке бедности

Для анализа уровня бедности в России правительство и руководство страны ориентируется на официальные данные, и эти данные обширнее, чем это может показаться, и точнее, чем представления Олега Дерипаски в этой теме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным официальной статистики, опубликованной на прошлой неделе, доля граждан России с уровнем ежемесячного дохода ниже величины прожиточного минимума по итогам 2020 года снизилась до 12,1%, или до 17,8 миллиона человек, а в 2019 году таких было 12,3%, или 18,1 миллиона граждан.

Дерипаска заявил, что данные Росстата искажают реальное положение дел. По оценке Дерипаски, около 80 миллиона жителей России имеют доходы ниже прожиточного минимума. Дерипаска – "опытный предприниматель" и остается "крупным работодателем", – отметил Песков, комментируя заявление российского миллиардера.

"Но здесь нужно учитывать, что Росстат все-таки оперирует большим выверенным массивом, и правительство, конечно, ориентируется на те данные, которые выдает Росстат", – уточнил представитель главы государства.

Снижению бедности помогли пособия и точечные выплаты самым уязвимым в сложный период пандемии. "Сработали выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время", – пояснил Песков. По его словам, власти думают на тем, как продолжить меры поддержки населения.

По данным Росстата, количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума резко выросло во втором квартале 2020 года – на 1,3 миллиона человек до 19,9 миллиона человек, или до 13,5% с 12,7% во втором квартале 2019 года. В первом квартале 2020 года также было 12,6% бедных. Но затем начались выплаты семьям для детей, увеличено пособие безработным.

Правительство РФ установило величину прожиточного минимума на 2021 год на уровне 11,653 тысячи рублей на душу населения, для трудоспособного населения – 12,702 тысячи рублей, пенсионеров – 10,022 тысячи рублей, детей – 11,303 тысячи рублей.

Президент Владимир Путин в списке мер по повышению уровня жизни населения назвал увеличение размера пособия по безработице, снижение уровня безработицы, осуществление выплат семьям с детьми, а также введение с 2021 года социальных контрактов. Путин в июле подписал указ о национальных целях, согласно которому уровень бедности в России необходимо снизить к 2030 году в два раза.