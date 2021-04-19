Квартиры в ближнем Подмосковье подорожали за год на 19,8%

Цены на квартиры в ближнем Подмосковье выросли за время пандемии коронавируса на 19,8% до 143,4 тыс. за 1 кв. м, сообщает портал "Мир квартир".

Эксперты оценили рынок недвижимости в 15 городах Подмосковья, расположенных на расстоянии до 15 км от МКАД. Средняя цена приведена без деления на первичный и вторичный рынки.

Квартиры в ближнем Подмосковье подорожали в I квартале на 5,8%, а за все время пандемии – на 19,8%.

Больше всего цены на квартиры выросли в Реутове (+ 31,3% до 175,5 тыс. руб. за 1 кв. м), Долгопрудном (+ 26,2% до 166,3 тыс. руб. за 1 кв. м) и Химках (+ 25,6% до 166,1 тыс. руб. за 1 кв. м).

Жилье в Подольске подорожало на 13,6% до 120,4 тыс. руб. за 1 кв. м, Балашихе – на 14,9% до 124,7 тыс. руб. за 1 кв. м, Люберцах – на 16,7% до 139,8 тыс. руб. за 1 кв. м.

Квартиры в ближнем Подмосковье дорожали в I квартале быстрее столичных квартир, чему способствовали развитие транспортной инфраструктуры и переход многих сотрудников на удаленную работу, отмечает ТАСС. Жилье в Москве подорожало в I квартале на 4%, за последний год – на 16,9%.

"Погоду на рынке новостроек в 2021 г. все еще делает дешевая ипотека. Что касается вторичного рынка, то он продолжает держать обороты за счет бюджетного жилья. И здесь Подмосковье находится в более выгодных условиях, чем Москва, где активность покупателей начинает ослабевать по мере снижения их платежеспособности", – отметил глава портала "Мир квартир" Павел Луценко.