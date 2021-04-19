БелАЭС получила ядерное топливо для второго энергоблока

Поезд с тепловыделяющими сборками с ядерным топливом для энергоблока № 2 Белорусской АЭС (БелАЭС) прибыл в Белоруссию, сообщает Минэнерго Белоруссии.

"До начала загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока тепловыделяющие сборки будут хранить в хранилище свежего ядерного топлива", – отмечает Минэнерго Белоруссии.

Сотрудники БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком "АСЭ" (входит в "Росатом") обеспечат приемку топлива и проведение входного контроля.

Готовность энергоблока № 2 БелАЭС составляет 80%. В марте проведена сборка реактора и загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок.

Что касается энергоблока № 1 БелАЭС, то Госатомнадзор Белоруссии намерен в мае рассмотреть вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию блока.

Со времени включения энергоблока № 1 в объединенную энергосистему Белоруссии блок выработал 1,8 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Блок проходит этап опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которого сотрудники проводят испытания и регламентные работы.

Строительство БелАЭС идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС имеет два энергоблока мощностью 1200 МВт каждый.

Генподрядчиком строительства выступает "Атомстройэкспорт" (АСЭ). Ввод энергоблока № 1 БелАЭС в промышленную эксплуатацию намечен на I квартал 2021 г., энергоблока №2 – на 2022 г.