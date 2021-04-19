Опрос: 54% россиян ожидают повышения зарплаты в 2021 году

Почти 54% россиян, имеющих постоянную работу, ожидают повышения зарплаты в текущем году, а среди граждан в возрасте 35-44 лет таковых насчитывают 57%, свидетельствует опрос SuperJob.ru.

Что касается ожиданий от работы в этом году, то 38% россиян ожидают стабильности, 29% – карьерного роста (среди граждан в возрасте до 24 лет – 48%), 25% – адекватного руководства и новых интересных задач на работе.

Порядка 16% россиян хотели бы улучшить условия труда, 12% – изменить систему мотивации в компании, включая возможность получения премий, бонусов и компенсаций.

Между тем количество ожидающих повышения зарплаты россиян сократилось за год с 59% до 54%.

О снижении рабочей нагрузки и признании своих заслуг мечтают 12% россиян (в апреле 2020 г. – 9%).

Опрос проведен 9-15 апреля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет в 360 населенных пунктах во всех федеральных округах.