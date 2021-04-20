Отмечено подорожание овощей и спад их продаж

Картофель, морковь и свекла в марте в годовом выражении подорожали приблизительно на четверть. Такие данные приводятся в исследовании "Такском".

Картофель за год стал дороже ровно на 25 процентов, морковь – на 24, свекла – на 29. При этом, огурцы и помидоры, которые даже в докладе ЦБ фигурируют как достаточно важный фактор сдерживания инфляции, по сравнению с мартом 2020 года прибавили в цене всего 3 и 5 процентов соответственно, сообщает "Россия 24".

Динамика продаж, как и цен, – разнонаправленная. Граждане стали покупать меньше моркови и перца, огурцам не помог даже самый скромный рост цен из всех категорий: продажи упали на 10 процентов. С картофелем – диаметрально противоположная ситуация: его продажи по сравнению с мартом прошлого года выросли на 6 процентов, и это на фоне увеличения стоимости на четверть.

В ходе исследования было проанализировано свыше 28 миллиардов кассовых чеков, что дает достаточно точную картину по стране в целом.