Российские авиакомпании получат в 2021 году свыше 90 самолетов

Российские авиакомпании получат в 2021 г. более 90 самолетов. В частности, S7 Airlines получит девять Airbus A320/321neo.

"Уральские авиалинии" примут в свой авиапарк три Airbus A321neo, два Airbus A320 и два Boeing 737-800. При этом из парка авиакомпании выведут пять Airbus А320/А321.

Авиакомпания Smartavia получила в апреле первый из трех Airbus A320neo, поставка еще двух самолетов пройдет до конца года.

Utair пополнит авиапарк семью Boeing 737, один из которых поступил в марте, пишет газета "Известия".

"Аэрофлот" ожидает поставку трех Airbus A350, одного Boeing 777 и девяти Airbus A320/321neo.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил ранее, что российские авиакомпании получат в 2021 г. 37 самолетов Superjet 100 (SSJ-100). В списке получателей значатся авиакомпании "Россия" (входит в "Аэрофлот"), Red Wings (принадлежит "Ростеху") и ростовский авиаперевозчик "Азимут".

В апреле-мае Red Wings получит один Airbus 321 и четыре SSJ-100.

Дальневосточная авиакомпания, которую создают на базе "Авроры", получит в этом году один SSJ-100 и три канадских DHC-8.