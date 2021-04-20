ЦБ решит судьбу вкладчиков и заемщиков: что ожидать после 23 апреля

Время дешевых кредитов и невыгодных вкладов на исходе. Уже в пятницу ЦБ РФ примет решение об очередном повышении ставки, прогнозируют экономисты. Цель этого решения – охладить потребительское кредитование, снизить спрос и рост цен. Это поможет и укреплению рубля.

Банк России 19 марта 2021 года прервал историю рекордно низких ставок по кредитам и банковским вкладам и неожиданно повысил ставку впервые с 2018 года – с 4,25% до 4,5% годовых. Регулятор повысит ставку и в пятницу 23 апреля, говорят большинство опрошенных экономистов.

В повышении ставки с 4,5% до 4,75% годовых уверены 24 экономиста, а в повышении сразу до 5% не сомневаются остальные опрошенные 15 аналитиков, согласно данным Bloomberg. "Мы ожидаем стабильных темпов повышения на 0,25 процентных пункта в ближайшей перспективе, что даст Центральному банку некоторое пространство для маневра во второй половине года, – сообщается в прогнозе Bloomberg Economics. – В конце 2021 года ставка вырастет до 5,5%".

ЦБ повысит ставку 23 апреля на 0,25 процентных пункта, по оценке главного экономиста Альфа-Банк Наталии Орловой. Банк России может впервые с 2014 года повысить ставку сразу на 50 базисных пунктов – до 5% годовых, прогнозирует глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик.

В итоге, менее чем через месяц ставки по вкладам и кредитам могут вырасти на 0,25-1%. Выиграют вкладчики, сохранившие свои сбережения в банках, – они смогут заработать от 6,5% до почти 7% годовых по своим накоплениям. А заемщикам станет труднее обслуживать кредиты – придется больше платить каждый месяц.

На заседании 12 февраля 2021 – на первом в этом году – совет директоров ЦБ принял решение оставить ключевую ставку неизменной на уровне 4,25% годовых. Такая ставка сохранялась с июля 2020 года.

В прошлом году Банк России впервые применил стимулирующую денежно-кредитную политику во время кризиса, начав постепенное снижение ставки с 6,25%. И уже в июле ключевая ставка была снижена до исторического минимума в 4,25% годовых. Но из-за ослабления рубля и роста цен ЦБ был вынужден приостановить цикл смягчения. По итогам прошлого года инфляция составила 4,9%, что на 1,9% больше чем в 2019 году.

Инфляция в РФ в марте 2021 года выросла до 5,8% в годовом выражении (март к марту) с 5,7% в феврале и с 5,3-5,4% в январе 2021 года, сообщил ранее Росстат. Это намного выше цели ЦБ – удерживать рост цен в пределах 4%.