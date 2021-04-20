Подан иск на 210 млрд рублей к владельцу банка "Югра" Хотину и 27 компаниям

Агентство страхования вкладов подало иск в Арбитражный суд Москвы с требованием о взыскании около 210,5 млрд. рублей с основного владельца банка-банкрота "Югра" Алексея Хотина, а также 27 связанных с ним компаний. Иск был зарегистрирован Арбитражным судом Москвы 19 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел.

В суд иск поступил 19 апреля, к рассмотрению данный иск пока не принят и основания исковых требований в материалах суда не сообщаются.

По данным издания, некоторые компании уже являются ответчиками вместе с Хотиным по исковым заявлениям о взыскании убытков в связи с банкротством банка "Югра". В их число входят: АО "Каюм нефть" и АО Нефтяная компания "Дулисьма", АО "Комплексные инвестиции".

С марта прошлого года АСВ подало 26 исковых заявлений о взыскании убытков с контролирующих лиц банка "Югра" в общей сумме на 251,3 млрд. рублей. Некоторые из данных исков содержат по несколько отдельных требований. Алексей Хотин является ответчиком во всех исковых заявлениях, а состав соответчиков меняется.

В сентябре 2018 года банк "Югра" был признан Арбитражным судом Москвы банкротом. АСВ было назначено конкурсным управляющим. Центробанк оценил недостачу в капитале "Югры" в 160,9 млрд. рублей. Алексей Хотин контролировал 52,5% капитала банка и являлся основным владельцем.

В феврале текущего года Следственный комитет РФ заявил о продолжении расследования уголовного дела о хищении Хотиным свыше 267 млрд. у банка "Югра".

Также недавно было закончено расследование одного из уголовных дел о растрате, в котором обвиняемым фигурировали Хотин, бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев, экс-президент банка Алексей Нефедов и экс-директор московского филиала Нина Чернова.

По данным следствия, в 2014 году Хотиным была создана организованная группа, похитившая с 2014 по 2017 год 23,6 млрд. рублей, путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Алексею Хотину юридическим лицам. В настоящее время бенефициар банка "Югра" содержится под домашним арестом.