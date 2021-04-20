День Doge: любимая криптовалюта Илона Маска поднялась в топ-4 крипторынка

Dogecoin – шуточная криптовалюта, названная в честь интернет-мема Doge. Её очень любит Илон Маск, о чем периодически сообщает в Твиттере. В последнее время отмечается небывалый рост этого токена – в начале года один Dogecoin стоил $0,0046, а сейчас курс приближается к $0,4. За прошлую неделю стоимость Dogecoin увеличилась на 300%.

Илон Маск является главным вдохновителем роста Dogecoin, но сейчас активизировались участники крипто-сообщества.

20 апреля назван "Днем Doge", а курс вознамерились поднять до $0,69. Дату пампа криптовалюты участники рынка тоже выбрали с юмором. В североамериканской субкультуре дата 4/20 неофициально отмечается как День курильщика марихуаны. Пока цена криптовалюты колеблется чуть выше $0,40.

После впечатляющего ралли на прошлой неделе, DOGE впервые пробился в четверку крупнейших криптовалют. Капитализация токена-шутки оценивается в $50 млрд.

Эксперты отмечают, что участники акции могут не осуществить задуманное, так как критическая масса продавцов может начать продавать криптовалюту и тогда будет обвал цены.

Dogecoin называют пузырем, который может лопнуть в любой момент. Немаловажный фактор – значительный объем токенов принадлежит нескольким держателям. Не исключено, что среди них и Илон Маск.

Криптовалютный рынок на момент написания материала находится в нисходящем тренде. Из первой десятки падают 8 криптовалют, среди них биткоин, эфир, Ripple, Dogecoin, Tether, Cardano, Polkadot, Litecoin.

Курсы Binance Coin,Bitcoin Cash за последние сутки растут. Самый сильный рост демонстрирует Bitcoin Cash. Общая капитализация рынка криптовалют на данный момент достигла $2.02 трлн., согласно данным Coinmarketcap. Индекс доминирования биткоина составляет 51.7%