В России ускорили разработку электроники из-за угрозы прекращения импорта

Предприятия госкорпорации "Ростех" форсируют разработку отечественной радиоэлектроники из-за угрозы прекращения иностранных поставок в любой момент, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Санкции уже осложнили выпуск нового российского пассажирского лайнера МС-21 – в последние годы пришлось искать замену импортным комплектующим, которые прекратили поставлять в РФ. На лайнере помимо импортных элементов конструкции изначально планировалась и заграничная авионика, которую придется менять на российскую и адаптировать к иностранным требованиям.

"Тенденция последних лет показывает, что иностранные поставки электронных компонентов, изделий и программного обеспечения могут быть прекращены в любой момент, – отметил Чемезов. – Именно поэтому мы форсируем создание собственной элементной базы, технологий и продуктов".

Радиоэлектронный комплекс "Ростех" по итогам 2020 года увеличил годовую выручку на 21% до 223 миллиарда рублей, включая рост гражданской продукции на 18% до 60,3 миллиарда рублей. Наибольшие доходы обеспечили системы хранения данных "Купол", оборудование для маркировки товаров, фискальные накопители, медтехника, телеком-оборудование, криптобиокабины для МФЦ и системы видео-конференц-связи. В 2020 году предприятия "Ростеха" начали серийное производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии и устройств защиты от пожара при неисправностях электропроводки.

В 2020 году создан национальный вендор по электронике под брендом "Росэлектроника". Он объединяет крупнейшие предприятия радиолектронной промышленности РФ – концерны "Созвездие", "Вега", "Росэлектроника", "Автоматика", "Системы управления", Национальный центр информатизации (НЦИ).

В мае 2020 году "Иркут" объявил конкурсы для импортозамещение производства МС-21. Стоимость работ превышает 20 миллиарда рублей. Во-первых, заказано проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) и поставка интерьера для семейства самолетов МС-21 по программе импортозамещения. Во-вторых, по программе импортозамещения планируется разработать элементы конструкции крыльев, других элементов планера и управления, необходимо провести сертификацию самолета с российскими двигателями ПД-14. Лайнер планируется выпускать в двух версиях — с российскими и американскими двигателями.